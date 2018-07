FIFA anunció los 10 jugadores candidatos al premio THE BEST [FOTOS Y VIDEO]

El proyecto de 'Balón de Oro' que creó la FIFA después de separarse de la conocida revista 'France Football' tiene a sus máximos candidatos a ganarlo en esta temporada 2018. Teniendo una lista con cracks mundiales que han brillado en sus ligas y selecciones respectivamente.

Los 10 futbolistas finalistas para el "The Best":

Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Selección de Portugal).

Kevin De Bruyne (Manchester City - Selección de Bélgica).

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid - Selección de Francia).

Eden Hazard (Chelsea - Selección de Bélgica).

Harry Kane (Tottenham - Selección de Inglaterra).

Kylian Mbappe (PSG - Selección de Francia).

Lionel Messi (FC Barcelona - Selección de Argentina).

Luka Modric (Real Madrid - Selección de Croacia).

Mohamed Salah (Liverpool FC - Selección de Egipto).

Raphael Varane (Real Madrid - Selección de Francia).

La decisión final será mencionada después de que un debate que tendrá la FIFA junto a su jurado conformado por personalidades del deporte en la élite mundial. El equipo de lujo elector está conformado por los siguientes personajes: Ronaldo Nazario, Capello, Kaká, Drogba, Lampard, Matthäus, Nesta, Parreira, Amunike, Al Jaber, Cha Bum-kun, Roxburgh y Rufer.

EL DATO:

10 finalistas para "The Best" han sido elegidos por sus méritos y triunfos desde el 3 de julio de 2017 hasta el 15 de junio de 2018.

