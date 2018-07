Edison Flores y los clubes que lo tientan para dejar Dinamarca

El “culebrón” Edison Flores-Aalborg pasa por sus últimos capítulos. Ayer, el “Orejas” aterrizó en Dinamarca y confirmó a la prensa de ese país que maneja opciones para cambiar de equipo.

“Hay varias ofertas de otros clubes para salir, pero en este momento no hay nada claro. Todavía me quedan dos años de mi contrato aquí”, dijo.

Para tener un panorama más claro sobre su próximo destino, Carlos Gonzáles, agente del volante, viajará a Dinamarca y se reunirá con los directivos del Aalborg para analizar si es rentable o no la salida de su representado.

Sobre los clubes interesados, el portal danés Nordicbet.dk aseguró que el Alavés está interesado en fichar a nuestro compatriota, aunque este club de la Primera División de España antes debe analizar si puede solventar el traspaso.

También existe la chance que el peruano pueda llegar al fútbol de Arabia Saudita: el Al-Hilal lo tendría en planes para reunirlo junto a su compatriota André Carrillo. El Ah-Ahli es otro pretendiente del jugador de la blanquirroja.

Otras ofertas no menos importantes vendrían de equipos de la MLS de Estados Unidos y la Liga MX de México. Por ahora, Flores seguirá entrenando en el Aalborg a la espera de definir su futuro.