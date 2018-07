Diario alemán cuestionó el fichaje de Claudio Pizarro al Werder Bremen

"Si hubiera sido el 1 de abril y no el 29 de juliio, no habría sorprendido el anuncio del regreso de Claudio Pizarro no como miembro del comando técnico, sino como delantero central", así inició el texto el editor del diario Kicker, Thiemo Müller.

El periodista alemán consideró que "el sentido deportivo de esta acción no tiene razón debido a que el Werder Bremen necesita un atacante fuerte para afrontar la presente temporada".

"Cuando el presidente del Werder, Frank Baumann, no renovó el contrato con Pizarro en el placentero verano de 2017, eso fue perfectamente lógico. FC Cologne confirmó la decisión de Bremen (entorno a su contratación). Ahora - con casi 40 años de edad - es propenso a lesionarse: jugó solo una vez en 90 minutos en el 1-3 en Bremen. En las otras 15 ocasiones a tiempo parcial marcó solo un gol", refirió.

Finalmente, Müller criticó el discurso de Baumann, pues el año pasado el dirigente 'verde' había señalado que brindarían las oportunidades a los nuevos valores de las filiales.

"El argumento del año pasado de que Pizarro no debería de bloquear ningún espacio para el avance del talento, entre otras cosas, lleva a Baumann al absurdo doce meses después. Sus argumentos se basan en la experiencia y en la injerencia que esta pueda tener en los más chicos (el transferirle sus conocimientos), sin embargo, eso es un riesgo innecesario. ¿Realmente se necesitaba otro líder? Su incorporación demuestra o que sigue siendo el único (en su puesto) o el único en quien confía Jokertor. No hay dudas de la calidad de Pizarro pero tampoco significa que continúe siendo un jugador absoluto", concluyó.