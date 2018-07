Juan Carlos Osorio admite que su objetivo ahora es ser DT de la selección colombiana

Ansía que el momento llegue y para eso se prepara. Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano que hace algunos días renunció al seleccionado de México, expresó que tiene como objetivo próximo ser el técnico de la selección de su país.

"Obviamente como colombiano y hombre de fútbol aspiro algún día competir por el puesto de seleccionador nacional. Cualquier entrenador colombiano se va sentir de la misma manera. Lo que está claro que a mis 25-30 años era un sueño, ya hora es un objetivo. Ahora hay un plan de acción y continuaré preparándome", indicó Osorio a Caracol Radio y W Radio.

PUEDES VER: Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol presentó su carta de renuncia

Como se sabe, el argentino José Néstor Pékerman aún no se ha pronunciado sobre si abandonará el buzo de la selección 'cafetera', pero en el país norteño ya empezaron a mencionar el nombre de Osorio como un eventual reemplazante. Eso sí, este reconoció que nadie de la federación lo ha contactado.

NO TE LO ´PIERDAS: Mario Salas: "Mañana jugamos a las 1 de tarde ¿quién nos va ver?"

No obstante, sí confesó que maneja otras propuestas. "Hay otras federaciones que me han contactado, pero por respeto y prudencia con ellos no debo manifestar públicamente quienes son. Hay varias posibilidad de de trabajo", puntualizó.

EL DATO

Osorio tuvo su primera experiencia como DT de selección en México, a quien llevó hasta los octavos de final de Rusia 2018.