Lokomotiv vs. Spartak EN VIVO con Jefferson Farfán por Premier League de Rusia

Lokomotiv de Moscú y Spartak de Moscú juegan este sábado 4 de agosto (11:00 a.m./hora peruana) en el RZD Arena, por la segunda fecha de la Premier League de Rusia. Sigue la transmisión por GolTV y las incidencias las puedes seguir EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Libero.pe.

El vigente campeón ruso viene de perder por penales la Supercopa de Rusia ante el CSKA y de empatar sin goles en la primera fecha del torneo local ante el UFA, por lo que el partido representa una gran oportunidad para voltear la página obtener su primera victoria.

En la previa Jefferson Farfán fue confirmado en el ataque del Lokomotiv y buscará retomar su romance con las redes luego de casi cuatro meses de sequía. La 'Foquita' no marca desde el 14 de abril pasado en la goleada 4-0 sobre el Dínamo de Moscú; una racha negativa que intentará cortar.

No obstante, el Spartak de Moscú no será un hueso fácil de roer, pues viene de vencer en la primera fecha al recién ascendido Gazovik y pretende llegar motivado al duelo frente al PAOK de Grecia este miércoles por la fase previa de la Champions League.

Como se recuerda el objetivo principal del Lokomotiv esta temporada será reconfirmar su título con el bicampeonato en la Premier League de Rusia además de realizar un gran papel en la Champions League, de donde espera el sorteo del próximo 30 de agosto para conocer su grupo.

📸 Have a look at Grzegorz Krychowiak’s first training session as Lokomotiv player ✌🏻 pic.twitter.com/tGP08GQx8J