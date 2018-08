Chelsea vs Lyon EN VIVO ONLINE: Partidazo por la International Champions Cup 

Chelsea y Lyon se verán las caras este martes 7 de julio en el Estadio Stamford Bridge de Londres por la International Champions Cup 2018. El partido se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.05 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports y Libero.pe.

El conjunto dirigido por Maurizio Sarri llega a este encuentro con sed de venganza luego de perder en la gran final de la Community Shield ante Manchester City con un marcador de 2-0 gracias a un doblete de Sergio Agüero. N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Michy Batshuayi y Eden Hazard volvieron a los entrenamientos y podrían hasta arrancar.

El técnico italiano confía en que sus figuras se quedarán en el club londinense, pero todavía no sabe quién será el portero titular debido a que el belga Thibaut Courtois todavía no vuelve y sigue de vacaciones en España o esperando cambiar de camiseta. Se rumorea que su fichaje al Real Madrid es inminente.

La escuadra francesa también viene de caer por 1-0 contra el Inter de Milán en la International Champions Cup con gol de Lautaro Martínez. Asimismo, debutó en el campeonato con una agónica victoria frente a Benfica en un cotejo lleno de tantos, pues quedó 3-2 a favor del Lyon.

Los del Chelsea debutarán en la Premier League este sábado 11 de agosto de visita ante Huddersfield Town. Los 'leones', por su parte, se estrenarán en la Ligue 1 en su casa ante Amiens SC. Nunca antes ambas escuadras se han enfrentado; esta será la primera vez.

ALINEACIONES PROBABLES:

Chelsea: Willy Caballero, David Luiz, César Azpilicueta, Marcos Alonso, Antonio Rüdiger, Cesc Fàbregas, Pedro Rodríguez, Ross Barkley, Jorginho, Álvaro Morata, Callum Hudson-Odoi.

Olympique Lyon: Mathieu Gorgelin, Rafael, Leo Dubois, Oumar Solet Bomawoko, Jordan Ferri, Christopher Martins Pereira, Tanguy NDombèlé, Pape Diop, Martin Terrier, Mariano Díaz, Myziane Maolida.

Great to have you back, lads! 👊 pic.twitter.com/XRhL3MWieJ