Inter de Porto Alegre y el alucinante proyecto para fichar a Paolo Guerrero

Este viernes 10 de agosto termina el contrato entre Paolo Guerrero y Flamengo de Brasil, siendo una oportunidad de oro para que el delantero peruano pueda salir de un ambiente donde no lo ven como él quisiera. Guerrero es quien entiende de la actualidad en su carrera, sabiendo que la necesidad de salir a nuevos aires es inmediata.

'El Colorado' como se le conoce al Inter de Porto Alegre en todo Brasil, está expectante y trabajando en un nuevo esquema deportivo según informan los allegados, este programa llevará de nombre "Proyecto Guerrero”, que tendrá con principal función cerrar la negociación por el ídolo nacional. Según cuenta el portal brasileño Besoccer.com

Hoy día por la tarde en Brasil será la reunión entre el presidente de Inter de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, con el “grupo inversor DIS” que le pertenece a un ex socio del club ‘Rolo Compressor’ y así poder cerrar los números perfectos para el fichaje bomba de Paolo Guerrero con el ‘Campeão de Tudo’.

El conjunto donde Andrés D'Alessandro es capitán e ídolo, viene ofreciendo un contrato por dos temporadas y media, con un sueldo más bajo al que percibe Paolo hoy en día dentro de Flamengo, pero muy cercano al salario que exige para renovar o llegar a buenos términos con otra institución (900 mil reales).

El presidente de Inter estará justificando más tarde en el directorio 'Colorado' la adquisición de 'El Depredador', explicando que habrá una retribución segura en lo deportivo y marketero, con esto pensando también en el posible aumento de membresía mensual para los socios del club, generando un impacto directo en las tiendas oficiales del club, como también 'el boom' de indumentarios sobre el artillero inca.

EL DATO:

Inter de Porto Alegre cuenta con 109 años de existencia y su Estadio "Beira-Rio" tiene una capacidad de 51.300 espectadores.

El 🇧🇷Inter de Porto Alegre quiere a🇵🇪Paolo Guerrero por tres temporadas. Delcir Sonda, presidente de la empresa DIS, ayudaría para que lo oferta sea de US$ 2,67 millones.



Ofrecen un salario de US$ 160 mil + US$ 53 mil= US$ 213 mil.



El viernes culmina contrato en Flamengo