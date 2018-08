Gary Neville: "Hay una grave desconexión entre José Mourinho y el Manchester United"

"Tenía mis planes durante muchos meses. Me encuentro en una situación en la que no pensé que iba a estar. En la Premier League, debemos acostumbrarnos a jugar en equipos con la misma calidad que tenemos. Olvida el nombre, olvida la historia, olvida las camisetas. Cada equipo es un buen equipo", fue la declaración de José Mourinho al terminar el encuentro frente al Leicester City.

Es más que obvia el distanciamiento que existe entre el entrenador portugués y la dirigencia del conjunto de Old Trafford. La ausencia de los fichajes que solicitó - por ejemplo un central de jerarquía - ha trastocado los planes que tenía previsto para afrontar la presente temporada.

El histórico capitán de la selección de Inglaterra y exlateral de los 'Red Devils', Gary Neville, mostró su desconcierto sobre la situación que atraviesa Mourinho en el club inglés.

"Creo que hay una desconexión a la hora de valorar qué jugadores deben estar en el club. Me intriga porque el entrenador tiene cada vez menos peso a la hora de construir el equipo que los directores deportivos, aunque creo que es el camino que está tomando el fútbol; con el técnico limitándose a dirigir en el campo", indicó.

La preocupación de Neville radica en que en años anteriores los directores técnicos -como era el caso de Sir Alex Ferguson o Bobby Charlton - eran los que tenían la decisión final para determinar que incorporación se finiquitaba para el bienestar del plantel.

"Me gustaría saber quién está tomando las decisiones de mercado en el Manchester United porque me consta que no han consultado a Alex Ferguson o Bobby Charlton como en otras ocasiones", mencionó.

EL DATO

Manchester United no pudo concretar el fichaje de un central, a pesar que fue uno de los grandes pedidos de José Mourinho. El último en ser tentado fue Diego Godín, quién rechazó la oferta para permanecer en el Atlético de Madrid.