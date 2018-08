Real Madrid: Vinicius se queda y será el '16' según Marcelo [VIDEO]

Hoy es el hombre de moda dentro del ambiente en Real Madrid, por su juventud y jerarquía mostrada muchas veces dentro del campo en esta 'International Champions Cup' frente a equipos de renombre. Se sabe que el potencial a mostrar es mucha responsabilidad de Julen Lopetegui, de llevarlo poco a poco y demostrar al mundo la nueva joya brasileña ya pulida.

Por eso cuando Marcelo ingresó al vestuario el día de ayer para saludar a sus compañeros dejó claro cuál es el lugar de Vinicius Jr. en Real Madrid. El lateral brasileño en su cuenta de Instagram presentó un vídeo del camarín donde estaban todos los chicos, pero se filtró ahí la parte donde Vinicius se cambia después del partido con nombre y dorsal.

Confirmando que el joven atacante estará en la plantilla, entrenando cada día en los entrenamientos con sus dotes de calidad, luciéndose con nombre y apellido de jugador hecho para el Real Madrid. El vídeo refleja un '16' muy claro, numeraje que respaldará esta temporada al extremo ex Flamengo.

El famoso número 16 no había sido elegido por nadie, por lo que no habrá problema con algún compañero. Se especuló con que agarraría el '7' de Cristiano Ronaldo, pero no tiene como esclarecerse. Vinicius será el futbolista que se brinde como 'revulsivo' dentro del plantel que tiene Julen Lopetegui, quedando todo más claro para esta temporada 2018/19 en Real Madrid.

EL DATO:

Vinicius Jr. había estado con el '28' hasta el partido anterior.