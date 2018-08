¡Emergencia! Ronaldo estuvo internado en Ibiza por neumonía

La vacaciones de Ronaldo en las paradisiacas playas de Ibiza se vieron interrumpidas por un fuerte cuadro de neumonía, lo que ocasionó el internamiento de emergencia del exseleccionado de Brasil a un hospital de la localidad.

El viernes en la tarde, Ronaldo acudió de emergencia a las instalaciones del Hospital de Can Misses, donde se le diagnosticó neumonía, sin embargo una vez que haya mostrado mejoría, el exReal Madrid pidió traslado a una clínica particular.

El ‘Diario de Ibiza’ aseguró que el astro brasilero llegó a Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde continua con su tratamiento, manifestando notables mejorías, según el área de Salud de Ibiza.

Como se recuerda, Ronaldo disfrutaba de las islas españolas acompañado de su novia de 26 años, Clina Locks, desde julio, sin embargo, los problemas que tiene por padecer hipotiroidismo habría influido en su hospitalización.

Por parte, Ronaldo se refirió a su problema de salud mediante las redes sociales y aseguró que superó la neumonía que tuvo. "Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa", enfatizó.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) 12 de agosto de 2018

EL DATO

Ronaldo jugó por Real Madrid en 5 temporadas (2002-2007), y en la actualidad es embajador del club ‘merengue’.