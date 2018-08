Gerard Piqué: "Un día tendré que levantar la mano y marcharme"

Gerard Pique, uno de los referentes del Barcelona, concedió una entrevista a los medios del conjunto catalán donde se refirió a su trayectoria en el equipo que lo formó en las categorías inferiores.

El defensor español realizó un balance de los años que lleva jugando con el Barcelona. “Nunca hubiese esperado ganar lo que he ganado, jugar lo que he jugado y tener la importancia que he tenido. He disfrutado y me siento un privilegiado. Un día tendré que levantar la mano y marcharme pero hasta que ese día llegue lo disfrutaré cono el que más”.

Luego el zaguero azulgrana reveló sus mejores recuerdos en el Barza. “Supongo que las Champions. La de Berlín me hizo mucha ilusión porque los seis primeros meses fueron muy difíciles. El míster estaba en entredicho, hubo convocatoria de elecciones…. Y los seis últimos meses fueron brutales. Era el segundo triplete. Ganar el primer triplete fue genial pero el segundo significó que esta hornada de jugadores ha hecho cosas que nunca se hubiesen esperado”.

Finalmente, Pique mencionó su futuro retiro del Barcelona, donde no pudo evitar referirse a un histórico de la selección española y también su excompañero en el combinado catalán. “No diré como Puyol que dijo que estaría hasta los 40 y al año siguiente lo dejó... Disfrutemos año a año y cuando sea, pues será”.

EL DATO

Gerard Pique se coronó campeón con la selección española en el Mundial de Sudráfrica 2010.