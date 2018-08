Juventus quiere a juntar a Cristiano Ronaldo con Adrien Rabiot

Juventus quiere ver a Adrien Rabiot junto a Cristiano Ronaldo esta temporada. Es por esa razón que, a dos días de que cierre el mercado de fichajes, intentará convencer al PSG y al mediocentro francés para tenerlo entre sus filas. Será difícil, ya que el Barcelona es el club que está primero entre varios que lo tientan como nuevo destino. ¿A dónde se irá Rabiot?

Ya se conoce que el mediocampista que no estuvo presente en el Mundial Rusia 2018 no ha querido firmar su renovación con el cuadro parisino. No está cómodo debido a que todos los laureles se los llevan Neymar, Mbappé y Cavani. Además, le molestó no haber sido tomado en cuenta en la mayor parte de la temporada pasada. Sin embargo, Thomas Tuchel lo está utilizando como titular.

Adrien Rabiot tiene 23 años, aún es joven y tiene un futuro enorme. Su visión periférica, llegada al área y gol es lo que quiere tener la Juventus. El mercado en Italia cierra este viernes, así que los directivos de la 'Vieja Señora' tienen 48 horas para hacerse con los servicios del joven futbolista. Esta información llegó por parte de 'La Stampa', que indica una supuesta oferta de 20 millones de euros.

Además, el medio en mención afirma que la madre -y representante- de Rabiot, Veronique, ha tenido contactos estos últimos días con gente del cuadro de Turín. Estas horas serán claves en el futuro del futbolista del PSG. Ya le adelantaron, desde París, que la decisión la tendrá él. Si se va o se queda solo dependerá de lo que él mismo decida. En las próximas horas pueden haber novedades en el mercado de fichajes europeo.

DATO

Adrien Rabiot fue titular en el PSG vs Caen y anotó un gol.