Presidente de la Liga Mx: "No podemos intervenir en los dobles contratos"

El presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, confesó que el organismo que lidera no puede interferir ante los dobles contratos entre equipos y jugadores o técnicos, en referencia al caso denunciado por Guillermo Vásquez, quién renuncio a ser DT del Veracruz debido a que el entrenador alegó no tener contrato con el equipo de Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Wilder Cartagena.

El titular del torneo mexicano refirió que el contrato que alega Vásquez no se encuentra asentado en la Federación Mexicana de Fútbol pues Veracruz presentó uno totalmente diferente.

“Para que alguien esté registrado y pueda aparecer en la cédula arbitral debe estar registrado y para hacerlo debe tener contrato que lo ligue con el club correspondiente. Esa parte no es correcta, el entrenador tiene un contrato registrado y con eso se le permite estar en la banca. Sí lo que dice el señor Vázquez - de que hay otro contrato - es un acuerdo que no presentaron ante Federación y que el señor Vázquez tendrá que presentar en tribunales ordinarios. Nosotros no tenemos jurisdicción de lo que no tenemos registrado ante nosotros", explicó.

Bonilla cuestionó la pasividad y la - posible - complicidad del entrenador o jugador debido a que aceptan las condiciones desde un inicio, y cuando se avizoran las consecuencias, recién piden que intervenga el ente.

"Si van a hacer se tipo de contratos, que los registren, por desgracia cuando hay un incumplimiento es cuando quieren que la liga intervenga y es imposible que lo hagamos porque no tenemos los elementos”, comentó en una entrevista para ESPN.

EL DATO

Guillermo Vásquez renunció a la dirección técnica de Veracruz alegando la existencia de un doble contrato.