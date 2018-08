"Le dije a Diego Simeone que si quería títulos, tenía que ficharme"

Diego Costa volvió al Atlético Madrid para seguir cosechando triunfos. Primero ganó la UEFA Europa League y ahora se coronó como Supercampeón de Europa. El 'Lagarto' le lanzó una advertencia a Diego Simeone cuando el conjunto 'colchonero' siempre se quedaba con el 'casi campeón'. ¿Qué dijo tras el título de los rojiblancos?

"Ya le dije a Simeone que si quería ganar títulos tenía que ficharme. Siempre intentamos ganar títulos, partidos para la afición porque mira la diferencia entre una afición y otra, la gente se escucha mucho, nuestra afición es la mejor que hay", dijo Diego Costa tras el título. Sin embargo, siguió hablando de lo difícil que es el día a día para conseguir estos objetivos.

"Hay que luchar, trabajar, tener fe en todos los balones en cada partido y tiene más facilidad para marcar". Y eso lo sabe muy bien Diego Costa, ya que el brasileño/español fue la gran figura de la final jugada ayer miércoles. Marcó dos goles y no defraudó en juego. El 'Lagarto' le aseguró a los hinchas del Atlético Madrid que el título de la Supercopa no será el último de la temporada.

"El Atlético viene creciendo no sólo dentro del campo, también fuera. Hay que dar las gracias a la gente de administración que trabaja para tener jugadores importantes como Griezmann. Si no hacer un buen trabajo fuera no puedes tener jugadores, de ficharme para volver aquí o traer a Thomas, Rodri o Gelson. Con trabajo tanto fuera como dentro se puede seguir creciendo", confesó el goleador del equipo.

NO TE LO PIERDAS: Antoine Griezmann y la celebración que no le gustará a Sergio Ramos [FOTO]

También quiso hablar sobre lo bien que conoce (el equipo) el trabajo de Diego Simeone. "Sabemos cómo es el 'profe', si me quedé fue por algo, para trabajar, para estar fuerte. He trabajado bien, es distinto de cuando llegué que estaba solo y ahora estoy con mis compañeros y he hecho una buena pretemporada, pero todavía no se ha acabado que Simeone nos ha dicho que queda mucho. Se nota que el equipo está bien", culminó Diego Costa.