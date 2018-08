Selección Argentina: Escaloni reveló la razón por la que no convocó a Lionel Messi

El técnico interino de la Selección Argentina, Lionel Escaloni, brindó esta mañana una conferencia de prensa con motivo al plan de trabajo de la 'albiceleste' pensando en los amistosos de septiembre ante Guatemala y Colombia.

Al respecto, la pregunta que no podía faltar tenía que ver de todas maneras con Lionel Messi. Escaloni advirtió que no hablaría en la conferencia de un jugador en particular pero hizo una excepción con el astro del Barcelona y su exclusión de la convocatoria.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Guatemala y Colombia en Estados Unidos.

"Ningún jugador me dijo que no quería venir. Las decisiones que tomamos fue por ver qué podemos aportar para el futuro (...) No hablamos de qué puede suceder a futuro. Todos sabemos lo que representa, veremos que pasa. Tengo una buena relación con él. Más adelante ya veremos", manifestó el técnico sobre Lionel Messi.

Como se sabe, días atrás la AFA informó que Messi no sería convocado en lo que resta del año, por lo que, según manifestó el entrenador, tomó la decisión de no llamarlo en función a lo que pudieron conversar.

En tanto Escaloni dejó claro que su prioridad en estos momentos pasa por acoplar a los elementos jóvenes dentro del grupo de la Selección Argentina, a quienes espera verlos en acción ante Guatemala el 6 de septiembre y ante Colombia el 11. Ambos cotejos se jugará en Estados Unidos.