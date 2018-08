Lionel Messi no volvería a la Selección Argentina por lo que resta del año [FOTO]

El crack de la Selección de Argentina, Lionel Messi, no jugaría los próximos amistosos con la 'Albiceleste' tras llegar a un acuerdo con el técnico interino Lionel Scaloni, según dio a conocer el medio TNT Sports.



Tras el fracaso de Argentina en el Mundial Rusia 2018, quedó la incertidumbre si iba a continuar Messi defendiendo los colores de su país. El mutismo generó que las dudas se incrementen.

Es así que en la víspera, el periodista Hernán Castillo, de la cadena TNT Sports, aseguró que Lionel Messi no volvería a vestir la camiseta de Argentina hasta el próximo año.



"Messi no vuelve a la selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a jugar", aseguró el reportero.

Además, el periodista detalló que Messi estuvo cerca de renunciar a la Selección Argentina, aunque su buena relación con Claudio Tapia hizo que no adoptara esa decisión.

"El último capitán tenía decidido dar un paso al costado casi definitivamente, pero por la relación entre él y él presidente de la AFA no lo hizo", aseguró.

Dato

El último partido que jugó Messi con Argentina fue en la derrota con Francia por 4-3, con el que la 'Albiceleste' fue eliminado.