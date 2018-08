Hernán Crespo a Marcelo Bielsa: "Fue una temenda decepción sentirme engañado por usted"

Una dura y sorpresiva declaración realizó el entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa. El argentino, quién venía informando acerca del buen momento que pasa el cuadro amarillo (líder de la Championship), cambió de tema y recordó un doloroso episodio del cuál venía atormentándolo durante muchos años.

"Yo les voy a contar un grave error que cometí, debe ser uno de los errores que no me perdono. Me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando él estaba madurando y cuando ya había madurado".

"Cuando él estaba madurando, una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica y una cualidad que yo no pensaba que él tuviera".

"Quiero pedirle públicamente disculpas porque yo sé que lo defraudé con ese comportamiento. Aprendí para siempre algo que yo ya sabía: que si usted a su hijo lo engaña hoy para que su hijo consiga algo, producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a haber resuelto el problema de esa hora y de ese día".

Tras tomar conocimiento de ello, Hernán Crespo le dedicó una emotiva carta al exentrenador de la selección de Argentina. Entre ellas resalta la cruel decepción que sufrió cuando se sintió engañado por Bielsa y el dolor que terminó causándole. No obstante, la misiva termina con un fraterno perdón y abrazo. Fiel al estilo del matador.

Carta Abierta a Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/FL0kYnMBpD — Hernan Crespo (@Crespo) 24 de agosto de 2018

EL DATO

Marcelo Bielsa dirigió durante los años 1998 - 2004 a la Selección Argentina. Clasificó como favorita a la Copa del Mundo de Korea-Japón 2002, pero fue eliminada en primera fase.