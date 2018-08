Pep Guardiola confiesa que no van a contratar arqueros para esta temporada

¿Keylor Navas o Jasper Cillessen? No. Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, atendió a los medios de prensa y admitió que la única opción para cubrir el puesto de Claudio Bravo, quien está lesionado, es Aro Muric. "Desde el principio la opción fue Aro Muric. Fichar a alguien más no era una opción, no nos lo planteamos".

También lamentó la lesión de Claudio Bravo, pero entiende que ese tipo de lesiones o como la que sucedió con Kevin de Bruyne ha sido por la falta de una buena pretemporada. "No hemos hecho pretemporada y esto se nota. Lo vemos en como se recuperan los jugadores de los esfuerzos. Ahora les cuesta mucho más. Necesitan más tiempo para recuperarse, y por esto vienen lesiones como las de De Bruyne o la de Bravo".

Además, también habló sobre la posible llegada de Muric ya que lo conoce muy bien por haber trabajado con él durante mucho tiempo. "Sabemos perfectamente sus características. La temporada pasada entrenó siempre con nosotros. Lo cedimos porqué sabemos que aquí los filiales no compiten", confesó.

Pep Guardiola sabe que el partido contra el Wolverthampton se acerca y la misión que tiene para el Manchester City es ser más contundente que la temporada pasada. Para lograr eso, deberá ganar todos los partidos de la primera rueda. Lo entiende así y se animó a hablar sobre su rival del fin de semana.

"Los Wolves detruyeron el Championship la pasada temporada. Y jugando un fútbol muy atractivo. Han traído nuevos y buenos jugadores, pero las bases de su juego siguen allí. La temporada pasada vimos lo complicado que es ganarlos, solo lo conseguimos en la tanda de penaltis", dijo el estratega español.