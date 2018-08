UEFA no sancionará a Paris Saint-Germain antes del cierre de fichajes

Paris Saint-Germain podrá seguir fichando hasta el 31 de agosto, al menos. La UEFA ha anunciado que - posterior a esa fecha - se conocerá el dictamen sobre el estudio realizado por el Fair Play Financiero, tema donde supuestamente el club habría transgredido.

En una entrevista a Ekipa, el presidente de dicha institución, Aleksander Ceferin, negó el rumor que ubicaba al Real Madrid en una posición expectante de poder incorporar a una de sus estrellas del equipo frances: se mencionaba que Mbappé o Neymar tendrían que salir por cuestiones del fallo.

“La decisión sobre el PSG será más tarde. No es verdad que el Real Madrid esté esperando esta decisión”, explicó Ceferin.

El titular del ente rector del fútbol europeo también se refirió a una posible implantación del VAR en la Champions League y Europa League: desestimó las especulaciones que lo enrolaban a la aceptación de la tecnología.

NO TE LO PIERDAS: Con Cristiano y Neymar, así se ve un partido de Champions entre la Juventus y PSG en el FIFA 19 [VIDEO]

"Todavía no hemos hablado de ello. Y todavía no estoy convencido del VAR. Hay cosas que no están claras. ¿Quién decide si ver el VAR? ¿El árbitro de vídeo o el principal? La gente no lo entiende, ni siquiera los periodistas. ¿Qué cosas ven los árbitros y cuáles no? Las cosas no están claras, pero sabemos que un día será necesario usar el VAR. Le he dicho a Roberto Rosetti: cuándo estemos preparados”, concluyó.

EL DATO

UEFA reabrió el caso del PSG por el Fair Play Financiero el 3 de julio del presente año.