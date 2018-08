Cristiano Ronaldo agradece ser escogido como "El Gol de la Temporada UEFA" [VIDEO]

El delantero portugués de la Juventus vive un momento bueno dentro de su rendimiento irregular en el fútbol de Italia, debido a que la UEFA premió a Cristiano Ronaldo como el autor al mejor gol de la temporada en competencias oficiales de Europa.

Recordemos que Cristiano Ronaldo marcó un gol de antología la temporada que pasó en el Juventus Stadium, precisamente ahí estaba disputando la etapa de cuartos de final en Champions League con la camiseta de su ex equipo, Real Madrid se depositó en 'Ronaldísimo' para ganar la serie aquella vez.

Una tremenda chalaca fue lo que CR7 regaló a propios y ajenos. Por eso hoy es el ganador, pero Cristiano Ronaldo fiel a su estilo le dedicó un mensaje emotivo a su público: "Gracias a todos los que votaron por mí. Nunca olvidaré ese momento, especialmente la reacción de los fans en el estadio. #UEFA Meta de la estación #MomentoEspecial", señaló.

Así es como Cristiano Ronaldo siente el fútbol, creyéndose parte del espectáculo y brindándose al ciento por ciento con los fanáticos que invierten su dinero para verlo jugar. 'CR7' a sus 33 años está sumando otro trofeo individual a su larga carrera como profesional del fútbol.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW