Adriano reveló la actitud del Inter de Milán para con su problema con el alcohol [VIDEO]

Adriano Leite Ribeiro - más conocido como Adriano - fue uno de los mayores exponentes de la Serie A en las temporadas 2004 - 2005: sumó 46 goles en 88 encuentros vistiendo la casaquilla del Inter de Milán.

Además, el 'Emperador' venía de conquistar la Copa América 2004 que se realizó en nuestro país y la Copa Confederaciones 2005: el momento era más que el idóneo para el atacante brasileño, sin embargo, una fatalidad embargó su éxito y futuro.

El repentino fallecimiento de su padre fue un duro golpe del cual no pudo recuperarse. Adriano, de infancia dura, acudió a refugiarse en el alcohol: aquel vicio fue el causante del inicio del fin de su brillante carrera.

"Solo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó con este gran vacío, me sentí muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque me aislé. Estaba solo en Italia, triste y deprimido, y luego comencé a beber", señaló Adriano.

Las amistades también fueron un factor en la vida de Adriano y él reconoce haberse equivocado. "Me di cuenta que el problema era la gente que me rodeaba. Amigos que no hicieron nada más que llevarme a fiestas con mujeres y alcohol, sin pensar en nada".

Adriano reveló una información nunca antes divulgada: Inter de Milán mintió acerca de su estado físico para protegerlo de la caída que sufrió a raíz del deceso de su padre.

"Siempre aparecía (con síntomas de haber ingerido alcohol). Incluso si estaba completamente borracho, el personal médico me llevó a dormir a la enfermería. Inter le dijo a la prensa que solo tenía problemas musculares. No dejé de beber y al final tuve que dejar el Inter. No sabía cómo ocultarlo. Solo me sentía feliz cuando estaba bebiendo, lo hacía todas las noches. Bebí todo lo que pude tener: vino, whisky, vodka, cerveza. Un montón de cerveza", concluyó.

EL DATO

Adriano debutó en el 2000 con Flamengo. Aquella temporada jugó 19 partidos y anotó 7 goles.