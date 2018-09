Ídolo holandés se refiere a la Selección Peruana y partido amistoso del jueves [VIDEO]

Edwin Van der Sar, exarquero de la Selección de Holanda se refirió al encuentro del jueves entre Perú y la ‘naranja mecánica’, y a pesar que no conoce el trabajo en conjunto del equipo de Ricardo Gareca, resaltó a más de uno de sus elementos.

"No sé mucho de Perú ya que no soy entrenador, sé que Tapia juega en Feyenoord pero no es mi trabajo conocer futbolistas distintos de todos los países. También recuerdo a Farfán, que era un extremo bueno que marcaba goles y daba asistencias en el PSV", declaró el exfutbolista a ‘Movistar Deportes’.

Además, el exManchester United reconoció que no es el mejor momento de la Selección de Holanda, sin embargo, espera que las nuevas generaciones sacarán adelante al subcampeón del Mundial Sudáfrica 2010.

"No es el mejor momento de la Selección Holandesa ya que no participó en Rusia 2018 mientras que Perú sí jugó unos partidos. Creo que tenemos mucho talento y están saliendo jugadores jóvenes, espero que el partido sea bien jugado", sentenció.

EL DATO

La última vez que Perú enfrentó a Holanda fue en amistoso el 98, el resultado terminó a favor de los ‘naranjas’ y Edwin Van der Sar fue su portero.