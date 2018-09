El Perú del Mundial sale con todo mañana ante Holanda

Según lo declarado por Ricardo Gareca, la selección no experimentará cambios bruscos en su formación de mañana contra Holanda -luego de casi tres meses del último compromiso- y menos en su dibujo táctico, es decir, el 4-2-3-1, como lo ha dicho el seleccionador, solo será reforzado con algunas variantes.

“El equipo se ha adaptado a una manera de jugar que trataremos de sostener con el rendimiento de los jugadores y, obviamente, con los resultados. Debemos reafirmar y reafianzar ideas, una manera de jugar, eso no es malo, ¿verdad? Las variantes se pueden encontrar durante el juego”. ¿Quedó alguna duda? El “Tigre” puso la mesa y punto.

Sobre el tema de las variantes, Gareca piensa echar al ruedo a gran parte de sus cartas. “No sé si haré ingresar a los seis, pero sí pondré a la mayoría porque necesito verlos”. Claro, la selección no se desnudará ni quedará a merced de los holandeses. El prestigio está de por medio, ¿cierto? Por ende, el once inicial prácticamente será el mundialista. Con algunas ausencias obligadas. Pero la base no se moverá. Menos en función ofensiva, donde Jefferson Farfán, André Carrillo y Christian Cueva llevarán el peso del ataque ante un rival que no regalará ni el saludo.