Luke Shaw confirmó que casi le amputan una de sus dos piernas

Luke Shaw, uno de los hombres inamovibles de José Mourinho en Manchester United estuvo cerca de retirarse del fútbol profesional. El prometedor lateral izquierdo inglés, señaló que durante el 2015 por la Champions League, sufrió una terrible lesión, la misma que casi genera que se amputen su pierna izquierda.

"Estaría mintiendo si dijera que a veces he pensado en dejar de al fútbol, pero he tenido mucha gente buena a mi alrededor que me han ayudado a superarlo. Nadie sabe, pero estuve cerca de perder mi pierna izquierda. No me enteré hasta seis meses después cuando me lo dijo el médico “, señaló el futbolista de Manchester United.

En seguida señaló que el departamento médico de United tomó una decisión importante ante esta situación. "De haber vuelto a Manchester esa noche habría perdido la pierna como consecuencia de los coágulos que se formaron en la pierna dañada", enfatizó.

Sin embargo, sobre su momento actual señaló que la lesión es cosa del pasado. “Es algo de lo que ya no me preocupo. Me siento fuerte y mi pierna está, exactamente, como antes de romperse”.

Eso sí, el lateral agradeció las críticas infinitas que recibió de Mourinho porque lo hizo aceptar grandes retos. “Fueron unos años difíciles pero me fortalecieron mentalmente. Quería demostrarle que podía hacer lo que él decía que no podía. Tuve una conversación con él antes de la temporada y me dijo que quería que me quedara”, puntualizó Shaw.

DATO:

Con 18 años, Luke Shaw fue uno de los fichajes más caros de Manchester United. El lateral llegó procedente del Southampton a cambio de 30 millones de euros en el 2014.