Diego Maradona fue confirmado como nuevo técnico del Dorados de México

Hasta hace menos de dos meses, Diego Maradona era anunciado como el flamante presidente del Dínamo Brest de Bielorrusia. Incluso había firmado por tres años con el club europeo. Sin embargo, ahora se muda al fútbol mexicano.

Hoy se confirmó la noticia de que Maradona será el nuevo técnico del Dorados de Sinaloa, equipo que juega en el ascenso mexicano. Fue el mismo club mexicano que confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Según diferentes medios locales, al ex crack de la selección argentina no le gustó que la dirigencia del club bielorruso no le haya permitido traer refuerzos al club como los de Fernando Belluschi (San Lorenzo) o Maximiliano Rodríguez (Peñarol).

El Dorados no marcha bien en la segunda división del balompié mexicano ya que suma tan solo tres puntos en seis partidos por lo que es uno de los candidatos a descender en esta temporada.

EL DATO

El 'Pelusa' estaría llegando el sábado a México para ponerse el buzo del Dorados. Actualmente se encuentra en Argentina de vacaciones.