“Lionel Messi no fue convocado por decisión del entrenador”, afirmó presidente de la AFA

El paso de la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018 no fue el mejor, lo que obligó a los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a realizar cambios tras ello. La salida de Jorge Sampaoli fue la primera decisión tomada, siendo Lionel Scaloni el designado para reemplazarlo de manera interina.

La primera convocatoria del nuevo DT trajó muchas sorpresas, entre ellas el no llamado a Lionel Messi, la máxima estrella ‘albiceleste’ en la actualidad. Muchas hipótesis se realizaron ante este hecho, pero fue Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien se encargó de aclarar la situación y las razones por las que sucedió.

El popular ‘Chiqui’ habló con TNT Sports y despejó las dudas. “La no convocatoria es para darle la tranquilidad necesaria”. La idea de esto es porque la carga de haber liderado a la Selección Argentina en la Copa del Mundo no ha sido fácil, agregando de todas las críticas que se generaron por la participación del equipo.

De la misma forma agregó: “Él no dijo en ningún momento que no a la Selección, fue una decisión de Scaloni”. Ello descarta una separación de Lionel Messi con su seleccionado, además por lo último que afirmó Claudio Tapia: “Lo necesitamos, pero no es el momento”. Por lo pronto, la ‘albiceleste’ alista el amistoso ante Guatemala.

EL DATO

La Selección Argentina enfrenta este viernes 07 de septiembre en Los Angeles Memorial Coliseum a su similar de Guatemala.