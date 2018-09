Julen Lopetegui respondió al interés de fichar a Héctor Herrera [VIDEO]

Una presunta reunión entre el entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, y el volante del Porto, Héctor Herrera, encendió los rumores acerca de un posible fichaje de la escuadra española para con el mexicano en la apertura del mercado de fichajes en enero de 2019.

El contrato de Herrera para con el club portugués culmina a fines de junio de 2019, y se decía que haría válido ello para no renovar con el fin de partir en calidad de jugador libre y evitar un pago excesivo sobre su carta pase: Inter de Milán tentó su llegada a Italia, pero Porto exigió 40 millones de euros.

Ante ello, Lopetegui decidió aclarar la situación y expresó en conferencia de prensa que no se ha iniciado ninguna conversación con el mediocampista charro y menos que haya sostenido una reunión en Portugal, tal y como había voceado la prensa de dicho país.

“¿Héctor Herrera? Es una invención. No estuve en Oporto, sí estuve con mi familia, y no estuve con Héctor. No opino sobre eso porque no es cierto". respondió de manera rotunda el ex seleccionador de España.

Recordemos que el Real Madrid no pudo conseguir al suplente natural de Mateo Kovacic, quién ante las pocas chances de alternar en el equipo titular, decidió partir hacia el Chelsea de Maurizio Sarri, donde es una de las principales figuras de la Premier League.

EL DATO

Julen Lopetegui fue entrenador de Héctor Herrera entre las temporadas 2014 y 2016.