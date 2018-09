Gerardo Martino dejaría la MLS para dirigir la Selección de Colombia

Gerardo Martino tiene en vilo a miles de aficionados en la MLS, el 'Tata' está cerca de abandonar el Atalanta United, equipo que ya clasificó a los play-off del torneo norteamericano. Esto a raíz de sus últimas declaraciones en donde asegura se reunirá en los próximos días con los directivos del club para evaluar su situación contractual.

El estratega argentino tiene una oferta para dirigir a la Selección Colombiana y según confesó para una radio del país norteño, el próximo 1 de octubre debe definir su situación, si se queda en el club de la MLS o acepta el reto de dirigir nuevamente a una selección.

Cabe destacar que con el Atalanta, Martino viene cumpliendo una excelente campaña en la presente temporada en donde pelea el primer lugar de la Conferencia Este, teniendo ya asegurado un cupo en el tramo final del torneo.

Dirigir una selección sudamericana no sería algo nuevo para el ex Barcelona, pues anteriormente dirigió con éxito a Paraguay llevándolo al Mundial de Sudáfrica 2010; caso contrario con Argentina en las Eliminatorias 2014, en donde los resultados no lo acompañaron.