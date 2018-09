Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders EN VIVO: Con Raúl Ruidíaz por la MLS

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders este sábado 15 de septiembre en el BC Place Stadium por una nueva jornada en la MLS. El partido será un duelo de peruanos, ya que Yordy Reyna y Raúl Ruidiaz se verán las caras y se llevará a cabo desde las 9.00 p.m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por ESPN+, TSN y las incidencias por Libero.pe.

El equipo de la 'Pulga' parte como favorito en este encuentro debido a que llega con una racha de once partidos consecutivos sin conocer la derrota, donde ocho de estos fueron victorias y el resto, empates. Su última caída fue el pasado 30 de junio de local ante el Portland Timbers de Andy Polo.

En aquel entonces el partido quedó con un marcador de 3 a 2 a favor de los Timbers. Los goles fueron anotados por Víctor Rodríguez y Chad Marshall por parte de los locales y Larrys Mabiala por partida doble y Samuel Armenteros para la visita. Cabe resaltar que para ese entonces Ruidíaz aún no era fichado por el club. De hecho, cuando la 'Pulga' llega al equipo comenzó la buena racha que hasta el día de hoy continúan.

El exjugador de Universitario de Deportes hizo su debut el 21 de julio precisamente contra el Whitecaps. Aquella vez fue ovacionado por todo el estadio al ingresar al campo de juego.

Tres días después, el delantero peruano haría su estreno goleador con su club. Fue en la victoria por 1 a 0 frente al San Jose Earthquakes. Hasta el momento, Raúl lleva tres goles anotados en 630 minutos jugados y este sábado espera aumentar su marca a cuatro tantos.

Por otro lado, Vancouver Whithecaps llega con un racha de siete partidos invictos con un total de cinco victorias y dos empates. Su última derrota fue precisamente contra el Seattle con un doblete del uruguayo Nicolás Lodeiro.

En la última victoria del equipo canadiense, Yordy Reyna fue de gran importancia con dos pases de gol y de esta manera se vuelve en un titular indiscutible para su club. En lo que va de la temporada, el exjugador de Alianza Lima registra un total de 5 goles. Cabe precisar, que para este partido el delantero no será tomado en cuenta debido a una suspensión.

Yordy Reyna has now created 15 big chances this season, tied with Miguel Almiron for the most in @MLS. Top five below.#VWFC pic.twitter.com/vGUDwBdAuy