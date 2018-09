Vélez Sarsfield vs San Martín de Tucumán EN VIVO: con Luis Abram, iguala 0-0 por Superliga Argentina | TV

EN VIVO | VÉLEZ SARSFIELD (0) VS SAN MARTÍN DE TUCUMÁN (0)

PRIMER TIEMPO

36' Bouzat intentó vulnerar el arco de Arce, sin embargo, Acevedo hace un excelente corte. ¡TIRO DE ESQUINA!

35' ¡TIRO LIBRE DE SAN MARTÍN DE TUCUMÁN!

34' Domínguez atenaza un remate buen remate de García.

33' El encuentro ha decaído en su juego.

32' Gran cruce de la zaga visitante y se va de contra.

31' Una excelente jugada por derecha por el mediocampista uruguayo lo dejó mano a mano ante Arce, sin embargo, la mandó al palo.

30' ¡NO PUEDE SER! ¡QUÉ GOL ACABA DE FALLAR RAMIS!

29' ¡UFFFFFFFF! Cabezaso de Abram pasó totalmente desviado.

28' ¡EXCELENTE ATAJADA DE ARCE! Ramis intentó vulnerar su valla y el portero rojo apareció desviando el esférico.

27' Juego en corto es cortado por la zaga local. En salida, Vélez.

26' Un centro de Espíndola fue bloqueado y enviado al córner.

25' ¡UFFFFFFFFFFFF! Una vez más Vélez casi apertura el marcador.

24' Vélez recupera el esférico y va nuevamente hacia el ataque.

23' La colectividad de Vélez es nula. Buen partido de la zona medular del elenco rojo.

22' Heinze se lamenta que esa pelota de Robertone no ingresó.

21' ¡UFFFFFFFFFF! El tiro libre de Robertone se estrelló en el palo.

20' ¡TIRO LIBRE PELIGROSO PARA VELEZ! Excelente jugada dividida de Vargas, es derribado por Arregui.

19' El juego va al ritmo de San Martín de Tucumán, quién ha sabido repeler las virtudes de Vélez.

18' Gonzalo Rodríguez arremete por izquierda pero una barrida de Cufre manda al lateral el balón. En salida, Vélez.

17' Excelente técnia de Vargas para bajar el balón, sin embargo, su intención es rechazada por la zaga visitante.

16' Salió todo muy mal: juego en corto para Díaz, quién la mandó a las nubes.

15' Se ejecuta el tiro libre. Parece que es una jugada preparada.

14' Se detiene el juego por Domínguez, quien viene siendo atendido por el cuerpo médico.

13' Dura falta de Cahais sobre Domínguez. El zaguero es amonestado ¡TIRO LIBRE PARA VÉLEZ!

12' San Martín de Tucumán ha adelantado sus líneas. Vélez sorprendido por el replanteamiento.

11' ¡FALTA! ¡PELIGROSO TIRO LIBRE PARA SAN MARTÍN DE TUCUMAN!

10' Débil disparo es atrapado fácilmente por Domínguez. En salida, Vélez Sarsfield.

9' ¡FALTA! ¡TIRO LIBRE PARA SAN MARTÍN DE TUCUMAN! Díaz evitó el avance de Rodríguez.

8' Paciente Vélez, busca el momento preciso para vulnerar la zaga visitante.

7' San Martín de Tucumán recuesta su ataque por la banda derecha, sin embargo, la poca precisión les hace perder el esférico.

6' Heinze ordena que sus jugadores prioricen la tenencia de balón.

5' Primer intento de San Martín de Tucuman pero el disparo de Rodríguez pasó totalmente desviado.

4' Vélez busca profundidad por la banda izquierda pero se pierde fuera del terreno.

3' ¡OFF-SIDE PARA VÉLEZ! Un remate fuera del área de Ramis dejó habilitado al Robertone pero el árbitro anuló el intento.

2' ¡CÓRNER PARA VELEZ! Primera incursión del local.

1' Velez ha salido a tener la iniciativa del encuentro.

¡INICIÓ EL ENCUENTRO!

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Estos son los 11 jugadores que saldrán al campo de juego ⚽️ pic.twitter.com/pC3YsWwytK — Vélez Sarsfield (@Velez) 16 de septiembre de 2018

Vélez: Alexander Domínguez; Gastón Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram, Braian Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone, Matías Vargas; Agustín Bouzat y Jhonathan Ramis.

DT: Gabriel Heinze

San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Emiliano Purita, Lucas Acevedo, Matías Cahais, Maximiliano Martínez; Adrián Arregui, Gonzalo Rodríguez, Nicolás Giménez, Matías García, Fabián Espíndola; Claudio Bieler.

DT: Ruben Darío Forestello.

PREVIA

Vélez Sarsfield, con Luis Abram en el once titular, y San Martín de Tucumán este domingo 16 de septiembre (11.15 a.m. - hora peruana; 1.15 p.m. - hora argentina / EN VIVO ONLINE vía TNT Sports) en el estadio José Amalfitani, conocido como 'El Fortín', por la quinta jornada de la Superliga de Argentina.

Tras ser elegido como el mejor jugador de Vélez Sarsfield en el mes de agosto, el defensa peruano Luis Abram vuelve a la nómina del entrenador Gabriel Heinze para arrancar desde el inicio para este duelo clave frente al San Martín de Tucumán. 'El Fortín' necesita los tres puntos para así abandonar los últimos lugar de la tabla y así iniciar su camino hacia el título.

Una victoria sería importante para acabar la mala racha de tres partidos sin ganar: Racing (2-0), Banfield (1-1) y Boca Juniors (3-0). Por esta razón, la presencia de Luis Abram es necesaria en el planteamiento que pondrá Vélez Sarsfield para salir de esta difícil situación.

Pese a este momento, Luis Abram se siente muy motivado y buscará evitar que los delanteros del San Martín de Tucumán ingresen por su zona. Asimismo, también está el deseo de cumplir un buen papel con Vélez Sarsfield porque sabe que el profesor Ricardo Gareca está al tanto de su desempeño para una posible convocatoria en la selección peruana de cara a los amistoso frente a Chile y Estados Unidos.

Actualmente, Vélez Sarsfield suma cuatro puntos y se ubica en la posición número 21 de la Superliga Argentina; mientras que San Martín de Tucumán registra 2 unidades en la casilla 23.

HORARIO: VÉLEZ SARSFIELD VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN

Perú: 11.15 a.m.

Argentina: 1.15 p.m.

Chile: 1.15 p.m.

Colombia: 11.15 p.m.

Ecuador: 11.15 p.m.

Venezuela: 12.15 p.m.

Bolivia: 12.15 p.m.

Brasil: 2.15 p.m.

Estados Unidos: 11.15 a.m.

México: 11.15 a.m.

España: 6.15 p.m.

Italia: 6.15 p.m.

Alemania: 6.15 p.m.

Francia: 6.15 p.m.

CANALES: VÉLEZ SARSFIELD VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN

Argentina: TNT Sports.

ALINEACIONES PROBABLES: VÉLEZ SARSFIELD VS SAN MARTÍN DE TUCUMÁN

Vélez Sarsfield: Dominguez; Diaz, Laso, Luis Abram, Cufre; Robertone, Dominguez, Gimenez, Vargas; Bouzat y Ramis.

Entrenador: Gabriel Heinze.

San Martín de Tucumán: Por confirmar

Entrenador: Rubén Forestello