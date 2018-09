Liverpool: Sadio Mané le pide a Roberto Firmino que siga jugando como un 'pirata' [VIDEO]

¡Tú no necesitas tu ojo! le dijo Sadio Mané a Roberto Firmino hoy muy temprano cuando se encontraron en el entrenamiento de relajación post-triunfo ante PSG por UEFA Champions League. Esto porque el jugador brasileño quien fue suplente por culpa del delantero centro Daniel Sturridge, Jürgen Klopp decidió apostar por la velocidad del inglés y dejar para al brasileño a la expectativa del encuentro.

El técnico de Liverpool Jürgen Klopp, lo sacó de la banca de suplencia durante los últimos 20 minutos, el impacto fue sumamente deslumbrante al momento de verse dentro del campo, porque Roberto Firmino definió con categoría un dramático desenlace en el tiempo de descuento con una jugada que estará grabada en la mente de "Anfield" por muchas temporadas.

Por eso Sadio Mané declaró lo siguiente: "Creo que Bobby (Roberto Firmino) no tiene el ojo para jugar. He enviado un mensaje el lunes diciéndole: 'Hey Bobby, vamos, te necesitamos.' Todos ustedes ya han visto sus goles "sin mirar". Todos ustedes ya han visto sus goles 'sin mirar', así que no creo que necesite un ojo para jugar (risas)". Destacó el delantero que luce la camiseta '10'.

Además Mané habló sobre sus compañeros y destacó el trabajo realizado tanto en Premier League como en Champions League: "Es un gran comienzo. Es demasiado pronto para hablar de cualquier cosa, pero es muy importante que nos concentremos más porque somos Liverpool, somos un equipo más fuerte e intentaremos hacer nuestro mejor esfuerzo en cada juego. Creo que es un gran resultado (contra PSG) honestamente. Es muy importante para nosotros continuar nuestra buena racha".

EL DATO:

Liverpool comparte la primera posición de Premier League con Chelsea (15 puntos).