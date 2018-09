Cristiano Ronaldo y la pregunta sobre su expulsión que descolocó a Massimiliano Allegri

Pese a no jugar ni media hora del partido, Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista del Valencia vs. Juventus. El luso fue expulsado por una supuesta agresión a Jeisson Murillo que no fue y pese a declararse inocente, igual acabó yendose a las duchas del Estadio Mestalla.

Tras el 2-0 a favor de la Juventus, Massimiliano Allegri analizó el triunfo de su club pese a la expulsión de Cristiano Ronaldo. "En el minuto 29, en un partido complicado quedarse con uno menos con una expulsión que no era justificable, hubiera podido complicar las cosas, pero los chicos han sabido jugar muy bien, defendieron bien y solo permitieron tiros lejanos, pero nada preocupante", explicó.

Sobre el estado anímico del "7" de la Juventus, el estratega comentó: "Hay que dar tiempo para que se relaje y se tranquilice. Se ha quedado muy mal por esta roja, pero hay que seguir adelante y prepararse para el partido del domingo. Son situaciones que te dejan amargado pero hay que saber reaccionar".

Eso sí, la rueda de prensa de Massimiliano Allegri no acabó tampoco sin polémica. Un periodista italiano le preguntó al DT de la Juventus si no consideraba que su institución no tiene el mismo respeto que el Real Madrid y que por ello Cristiano Ronaldo fue expulsado por un hecho que no fue.

Según 'Mundo Deportivo', la interrogante descolocó por completo a Allegri, que finalmente optó por valerse con la ausencia del VAR. "La única cosa que te puedo decir es que el VAR hubiera podido ayudar al árbitro a tomar la decisión correcta", sentenció.

EL DATO:

Juventus lidera el Grupo H de la Champions League con el Manchester United, ambos con 3 puntos. En la próxima fecha la 'Vieja Señora' recibirá al colero Young Boys.