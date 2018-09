Mariano Díaz recibió bendición de Raúl González Blanco después del golazo [VIDEO]

Hacer un debut que traiga abajo todas las críticas es prácticamente un sueño, eso pasó con Mariano Díaz quien la pasó muy bien con el partido hecho frente al equipo de la AS Roma por UEFA Champions League. La aparición del Dominicano-Español fue espectacular y dedicó un golazo de larga distancia que se plantó en el ángulo del portero Olsen.

Todos estos halagos fueron resueltos por Mariano Díaz cuando se presentó en rueda de prensa posterior al cotejo internacional: "Intento trabajar todos los días para estar lo mejor posible y estoy muy contento por el recibimiento, por el estreno y por el gol", afirma el delantero, pero "sabíamos que la Roma era un rival fuerte y al final hemos podido ganar". Tras la acción de Marcelo, tenía clara la acción: he visto el tiro y he intentado ponerla lo más lejos posible".

Además, Mariano sabe muy bien que el peso de llevar la camiseta que utilizó 'CR7' es casi infinito, por eso aseguró: "Un gran respeto por Cristiano y todos los jugadores que lo han llevado. Y también me gustaría una llamada de Luis Enrique, me gustaría estar allí, me he sentido en otro mundo, no me he dado cuenta de eso, veo muy bien al equipo, estoy contentísimo por esta noche".

Pero todo quedó obstruido y colapsado cuando se retiraba después de dar unas declaraciones a la prensa, porque se le acercó el capitán eterno del Real Madrid - Raúl González Blanco. El protagonista de llevar al cuadro 'merengue' hacia la victoria con éxitos infinitos brindó un abrazo fraternal y lo felicitó por el partidazo que hizo en tan solo minutos escasos.

EL DATO:

Mariano Díaz llegó procedente del Lyon de Francia por 33 millones de euros.