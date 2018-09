Pedro Troglio sobre llegada de Alexi Gómez a Gimnasia: "Primero queremos saber si la U lo necesita" [VIDEO]

La estancia de Alexi Gómez en la Major League Soccer (MLS) Minnesota United no es la mejor y todo parece indicar que volvería a cambiar de aires. Su trastocado paso por el Atlas de la Liga Mx generó la crisis futbolística del cuál aún no ha podido recuperarse. Y es que quedó en el pasado aquel jugador desequilibrante que la descoció en la U.

Pero uno de los principales culpables del resurgimiento en el rendimiento de Gómez dentro del terreno de Ate tuvo que partir hacia sus tierras y el niño pródigo nunca pudo encontrar alguien similar a él. No obstante, el destino parece tenerle una nueva oportunidad: Pedro Troglio esperaría el ok de los directivos cremas para estudiar la posible llegada del lateral-volante peruano.

"Seguramente todos hablan por la excelente relación que yo tengo con Alexi, que es un jugador que me encanta y que lógicamente me serviría pero no hemos hablado nada. Yo nunca haría algo sin antes consultarle a la directiva de la U y saber lo que desean. Así como hicimos con Aldo Corzo, nosotros no iríamos nunca a sacarle jugadores a la U sin antes saber si ellos quieren al jugador. Así que no. No hemos hablado nada. Además, estamos con los extranjeros al límite. Esto recién para (el campeonato) recién diciembre para poder adquirir dos jugadores y tener lo extranjeros completos", refirió.

"Si mañana Alexi Gómez está sin equipo, lógico que es interesante. Si la U lo quiere negociar porque no lo quiere tener, claramente que es interesante, pero que nosotros no iríamos nunca a enfermar a un jugador para que tenga un litigio de la U y tenga que salir. Nosotros esperamos a que la U confirme lo que quiera hacer, capaz necesiten dinero y si quiere negociar jugadores y ahí recién pondría el ojo.

A mi me interesa siempre Alexi pero dependerá como estén los cupos (extranjeros) y como estén andando esos jugadores.No iríamos a complicar a un club que nos trató bárbaro", detalló.

El 'Rulo' fue consultado sobre el rendimiento que vienen sosteniendo los jugadores peruanos Luis Abram y Miguel Araujo en Vélez y Talleres respectivamente. Fue justamente el último, quién le hizo pasar un mal rato al estrega argentino. También confesó seguir los partidos de Universitario de Deportes.

"He visto muy bien a Abram y Araujo. Y bueno, a Araujo lo sufrí hace quince días que vino a jugar con Talleres (perdieron 2-0) y la verdad que está andando muy bien. Se ganó su lugar. Y la U sí, veo todos sus partidos. Sufrimos a la par. Es una pena que le haya pasado (lo de la crisis)", finiquitó

EL DATO

Gimnasia marcha décimo segundo en la Superliga de Argentina con 7 puntos: acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en las primeras 5 jornadas. El líder del torneo es Racing Club con 13 puntos.