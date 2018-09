¡Una más de Zlatan Ibrahimovic! El sueco insiste en ser el mejor de la historia

Haciendo gala de su extrema confianza y del nivel de ego más alto, Zlatan Ibrahimovic hace, nuevamente, noticia tras autoproclamarse el mejor jugador de la historia de Suecia, después de conquistar a su gol número 500, en la última fecha de la MLS.

Demostrando que continua en vigencia, el jugador de Los Ángeles Galaxy, Zlatan se pronunció mediante sus redes sociales para aclarar que el buen momento que atraviesa con el equipo americano no es una casualidad, más bien es una muestra de sus capacidades en el deporte rey.

“Soy el mejor jugador de la historia de Suecia. ¿Soy arrogante? No me importa… Soy la mejor”, enfatizó en su cuenta de Twitter. Al ser cuestionado por la afirmación, el delantero volvió a pronunciarse con un rotundo “Me enseñaron a no mentir y siempre decir la verdad”.

Lo cierto es que, para muchos fue una provocación para Henrik Larsson, quien cumplía un año más de vida precisamente aquel día, pues recordemos que el ex jugador del Celtic y Barcelona fue elegido como el mejor de la historia sueca en el 2005.

En su momento, Larsson no tuvo reparos en asegurar que bajo su opinión el dueño del título como el mejor de todos los tiempos, es para Zlatan Ibrahimovic.

I was taught never to lie and always tell the truth pic.twitter.com/p8aCacYzuk