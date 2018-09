'El Cholo' Simeone no se olvida del Real Madrid y lo compara con el Getafe [VIDEO]

Salir con un triunfo de visitante es revitalizante según dicen los expertos en el fútbol internacional, por eso cuando Diego Simeone declara con mucha alegría sobre la victoria ante Getafe de visitante en un terreno complejo, queda entender la situación y aplicar todo lo dicho como inicio de una dura temporada 2018/19.

Diego Pablo Simeone, más conocido como 'El Cholo' en primera oportunidad le dedicó una palabra a sus dos delanteros estrella actualmente: "Ellos son muy importantes para nosotros. Entendí que tenían que jugar porque habían sufrido la primera parte. Decidí fortalecer el centro con Thomas, para tener más dinamismo, y mantenerles a ellos cuando más espacios había. No tenía sentido tenerles fuera en ese momento", expuso el entrenador argentino cuando se le preguntó por la dupla Griezmann - Diego Costa.

Cuando se le consultó sobre el análisis puro y duro del partido ante Getafe de hace unas horas, Simeone no tuvo mejor idea que recordarle al pueblo 'merengue' el título perdido por Supercopa de Europa: "Yo creo que hemos hecho un buen partido, junto al encuentro con el Real Madrid en la Supercopa. En el que más minutos controlamos el partido. El arranque fue bueno. Entendimos dónde se les podía hacer daño. Eso generó peligro e insinuación que se podían trasladado a un resultado mejor antes del gol. Después vino el tanto de Lemar y el Getafe empezó a crecer".

Destacando lo bien trabajado por las bandas y al momento de profundizar el ataque, no hubo problema para las transiciones rápidas: "Yo creo que antes ya estábamos 0-2. El equipo había mostrado contundencia. El equipo interpretó bien el final del partido, habiéndolo podido redondear después con algún gol más". Sin embargo, fue más cariñoso cuando habló de los chicos que viene promocionando.

"No somos un equipo tan joven, tenemos un Atlético que viene siendo muy similar. Hoy no le tocó empezar a Godín porque entendí que Lucas nos daba más velocidad en la parte central. Y lo hizo bien en una posición en la que hace mucho tiempo no jugaba", sobre estimando también el buen toque se mostró su armada la tarde de ayer en el 'Coliseum Alfonso Pérez', venciendo por un contundente 2-0 al Getafe.

EL DATO:

Diego Simeone fue jugador del Atlético de Madrid en dos fases de su carrera: Desde 1994 hasta 1997 y volviendo para 2003, hasta el 2005.