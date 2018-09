¡Se viste de corto! Ronaldo vuelve a los entrenamientos como futbolista en el Valladolid

Ronaldo Nazario quiere ponerse en forma de un jugador profesional, por eso invertirá su tiempo y ganas para poder entrenar junto a sus amigos del Valladolid. El goleador más deslumbrante del fútbol mundial destacó su intención de volver a sentirse un futbolista de primera división, aunque sea de forma lenta pero segura, 'El Gordo' entrenará con la plantilla oficial de Valladolid.

"Está claro que no he venido a jugar y que tampoco estoy en forma para eso. Tal como estoy, no podría ayudar mucho en el campo, aunque empezaré a entrenar y ponerme en forma para poder entrenar con los chicos y aportar un poco en el área técnica, siempre de acuerdo con el míster, si me lo permite". Contó categoría de comunicado el nuevo propietario de Valladolid en la página web principal del club español.

Además, Nazario no dudó en ponerse de lado del DT en cuanto a un futuro mejor establecido como institución: "En el área técnica creo que también puedo aportar un poco, estar con los chicos y aportar algo de mi experiencia. Este será un año muy importante, para este proyecto, el más importante". Siendo claro que no buscará quitar peso al actual entrenador, pero siempre es bueno escuchar 'una voz amiga'.

Por eso mismo siente una responsabilidad en sus espaldas, por comandar un proyecto a largo plazo como es el club 'violeta': "Valladolid tiene históricamente mucha afición, es lo principal. Aquí se trata de hacer un buen equipo pero necesitamos gente que nos apoye. Esa combinación de gente y potencial del club a mí me encantaba, así que fue bastante fácil tomar la decisión. Además, Valladolid está cerca de Madrid y yo he venido y he jugado en un par de ocasiones. Aparte del 'business' en sí, porque el fútbol es un gran negocio, yo creo que puedo aportar muchísimo a este club, a esta ciudad, pero obviamente depende mucho del apoyo de la gente".

EL DATO:

Ronaldo Nazario pagó 30 millones de euros por el 51% de las acciones del club de Valladolid.