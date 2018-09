Julen Lopetegui lamenta en rueda de prensa las bajas de Dani Carvajal e Isco Alarcón

Real Madrid no la pasa nada bien. A pesar de que varios de sus jugadores han sido galardonados en los premios 'The Best de la FIFA', otros serán bajas importantes en el encuentro ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Estamos hablando de Dani Carvajal e Isco Alarcón. El primero sigue con una molestia luego del golpe que recibió en el partido de Champions League y el segundo sufre de una apendicitis y deberá ser operado.

"Isco ha llegado esta mañana con molestias abdominales, tiene apendicitis y tiene que operarse. Deseas que todo vaya bien y tenga una rápida recuperación. Las bajas son malas noticias y pensamos en soluciones, en el jugador que va a estar, teniendo máxima confianza en los que jugarán y tratar de recuperar lo más rápido posible a los que son baja", fueron las primeras palabras de Lopetegui.

El estratega español aseguró, además, que no ha podido hablar con el centrocampista al respecto, ya que apenas estuvo en la ciudad deportiva del Real Madrid se fue al hospital. "No he podido hablar con él. Ha llegado con molestias por la mañana, se ha ido al hospital y está a punto de entrar al quirófano. Esperamos que vaya todo bien y que vuelva pronto con el estado de forma tan bueno que tenía".

Acerca de la lesión de Dani Carvajal, aseguró que sufrió una sobrecarga que no ha podido evolucionar de buena manera luego del partido ante la Roma por Champions League. "Dani sufrió una sobrecarga que no ha tenido la evolución que pensábamos. Hay que esperar a ver cómo evoluciona durante la semana, está descartado para Sevilla e iremos viendo día a día. Las lesiones y bajas existen siempre en una temporada. Es una desgracia por ser apendicitis lo de Isco, pero tener lesionados son circunstancias normales en equipos que juegan cada tres días", finalizó.