Manchester United: Paul Pogba y José Mourinho demuestran claramente su mala relación [VIDEO]

La relación entre José Mourinho y Paul Pogba está viviendo el día a día con una intensidad enorme, pero de manera negativa, el medio británico internacional “Sky Sports” pudo captar mediante vídeo al míster portugués y al ‘ex Capitán' del plantel en una charla que indirectamente se forzó porque 'Pogba Bomb' saludó a todo el mundo, excepto a 'The Special One' cuando lo tenía al lado.

Paul Pogba llegaba como todos los días a los entrenamientos rutinarios con un excelente humor, cosa que extrañó porque el Manchester United había caído eliminado ayer por la tarde en “Carabao Cup”, mediante la siempre compleja definición desde el punto penal. El francés pasaba al lado de Mourinho y no lo saludó, cosa que generó en 'Mou' un comentario que cambió las risas del volante ex Juventus.

José Mourinho le iba diciendo algunas cosas a Paul Pogba, el futbolista lo escuchó y respondió con malos gestos contra el técnico principal del Manchester United. Cosa que no gustó mucho en los ayudantes del ex DT de Real Madrid, quienes atentamente veían esta disputa pero no intervienen por respeto a su 'jefe'.

Este último momento de tensiones llega cuando se plantean en la directiva ‘red’ el despido de Mourinho, ya sea por los malos resultados o porque simplemente no ha congeniado con el plantel de fútbol en Manchester United. Ayer Mourinho después de ser eliminado en la Carabao Cup dijo algo específicamente sobre Pogba: "La única verdad es que he decidido que Paul ya no sea más el segundo capitán. No hay más consecuencias, solo una decisión que puedo tomar como entrenador. La persona que tomó la decisión de quitarle de capitán es la misma que le convirtió en segundo capitán: yo. He tomado una decisión como entrenador que no tengo que explicar a nadie".

EL DATO:

Paul Pogba no jugó ni un minuto en la derrota frente al Derby County. Se quedó en el palco de honor en Old Trafford