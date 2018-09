Diario español incluye al chileno Alexis Sánchez en lo peor del año [FOTO]

Este lunes la FIFA galardonó a los mejores jugadores de la temporada en la gala de los premios The Best 2018, donde el croata Luka Modrić fue honrado con la distinción al mejor jugador del planeta. Un digno reconocimiento pese a que no conquistó el Mundial de Rusia.

'Lukita' le ganó en las votaciones a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. Así como también premiaron a los mejores, de igual manera surgió una elección a los "peores" de la temporada. En dicha lista resalta el nombre de Alexis Sánchez.

El distinguido diario español 'Marca' publicó, en su plataforma virtual, lo que vendrían a ser los premios "The Worst" (lo peor). Aquellos jugadores que tuvieron una temporada para el olvido y se han ganado el repudio hasta de sus propios hinchas.

En dicho once figura bajo los tres palos Loris Karius; los defensas, Leonardo Bonucci, Victor Lindelöf y Benedikt Höwedes. Mediocampistas, Tiémoué Bakayoko, Ganso, Wesley Sneijder y Mesut Özil. En el ataque, Sánchez, Kelechi Iheanacho y Luciano Vietto.

[FOTO: MARCA]

EL DATO:

Alexis Sánchez marcó 80 goles en 166 partidos en el Arsenal, su último club.