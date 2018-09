Los millones que deberá pagar el United si decide echar a 'Mou'

José Mourinho respira tranquilo en Old Trafford pese a la eliminación de la Carabao Cup a manos del Derby County, pues sabe que si el Manchester United lo cesa del cargo deberán pagarle una millonaria suma. Lo suficiente para darse su "año sabático".

En tienda 'diabla' tienen conocimiento de ello y, por ende, no están dispuestos a rescindirle contrato porque afectaría la economía. Si bien 'The Special One' está con la soga en el cuello, el portugués seguirá al frente del timón.

Todo indica que seguiremos viendo a José Mourinho por un par de años más en el banquillo del United , o al menos eso parece. Pues, el portugués renovó hasta enero de 20220 a cambio de 15 millones de euros por temporada.

Dicha cifra - o principal motivo por llamarlo así- frena a los dirigentes de los 'Red Devils' con la finalidad de cesarlo. 'Mou', por su parte, tampoco está dispuesto a dejar el buzo del cuadro inglés, escuadra que marcha en el séptimo lugar de la Premier, con 10 puntos.

EL DATO:

José Mourinho conquistó la Europa League 2016-17 como entrenador del United.