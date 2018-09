Conoce al peruano de 15 años que la rompe en Manchester City [VIDEO]

Alex Robertson nació en Escocia, tiene madre peruana y padre australiano. Sin embargo, vivió prácticamente toda su vida en Inglaterra y por eso también tiene la nacionalidad de ese país. Jugó en las categorías menores del Manchester United y fue elegido como el mejor jugador de su categoría. Luego pasó a las filas del Manchester City, donde se viene formando de manera espectacular y la FPF ya lo viene siguiendo de cerca para enamorarlo de nuestros colores: rojo y blanco.

No será nada fácil, debido a que ya ha jugado por la Sub-16 de Inglaterra en un par de amistosos. El escocés de 15 años ha demostrado un buen nivel futbolístico y eso ha hecho que las federaciones de fútbol de Perú, Escocia y Australia lo tengan en la mira y peleen para tenerlo en un futuro no muy lejano. Por ahora, en la 'pole position' se encuentra Inglaterra. Según apunta 'The World Game', la Federación Peruana de Fútbol lo tiene en carpeta para el Mundial Sub-17 que se desarrollará en nuestro país.

Por si fuera poco, el padre de Alex, Mark Robertson, jugó para la Selección de Australia al igual que su abuelo. Fue Mark quien reveló que la FPF mandó a una delegación a Mánchester para tratar de que el joven futbolista acepte jugar el Mundial Sub-17 que se desarrollará en Perú el próximo año.

"Perú le ha pedido que juegue en la Copa Mundial Sub-17 del próximo año y quiere lanzarlo en paracaídas directo a su equipo. Probablemente cada jugador joven estaría tentado a decir 'sí' a una experiencia como esa. Hay muchos escenarios diferentes de aquí para ahora, pero es bastante sexy pensar que podría probar el fútbol sudamericano", reveló.

A pesar de esto, Perú no la tendría nada fácil ya que Inglaterra también está tras los pasos de su hijo. "Por la forma en que está yendo, Inglaterra también podría convocarlo, aunque está un año por encima de él". Actualmente, el futbolista de 15 años está en clases de español. "Eso también ayudará en una Ciudad de Hombres debido al contingente español allí".

VIDEO (YouTube)