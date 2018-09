Marco Verratti, el único "talento real" del fútbol italiano según Gianluigi Buffon

El fútbol italiano ya no es el de antaño. La no clasificiación al Mundial Rusia 2018 tras perder el repechaje ante Suecia no hizo más que confirmar que desde el país de la bota ya no salen los grandes talentos que hubo hace algunas décadas como Roberto Biaggio, Francesco Totti y Alessandro del Piero, por citar algunos.

En una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', Gianluigi Buffon destacó el potencial de muchos jugadores jóvenes de su país, aunque ninguno como Marco Verratti, volante central de 25 años del PSG.

"Marco es un jugador increíble. En estos momentos, es el único talento real del fútbol italiano en términos de cómo entiende el juego, la calidad de su toque y la manera en la que ve los partidos", consideró Buffon.

"Cuando juega con futbolistas normales puede sufrir porque no entienden su juego. A veces los jugadores especiales sufren para ser entendidos por otros", abundó el futbolista con más partidos en la historia de la selección italiana.

Vale destacar que Marco Verratti se perdió el crucial partido de vuelta entre Italia y Suecia, por el pase al Mundial Rusia 2018, debido a acumulación de amarillas.

EL DATO:

Marco Verratti lleva 25 partidos con la selección italiana desde su debut en el 2012. Algunas lesiones le han impedido estar en torneos importantes como la Eurocopa 2016.