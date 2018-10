¿Qué es lo que falta para que Pedro Gallese llegue a Boca Juniors? esto respondió su representante

Pasan las horas y Pedro Gallese está más cerca de ser jugador de Boca Juniors. Solo faltaría un detalle para que se efectúe el préstamo; el ok del entrenador 'xeneize', Guillermo Barros Schelotto.

Según informó el medio AS, Cristian Lagrotta, representante de Pedro Gallese, explicó que. "Por Pedro hay un interés real, pero sin formalismos de ningún tipo. Lo económico está hablado con el jugador y no sería un impedimento. Por cómo están dadas las cosas, sólo faltaría el 'ok' de Guillermo para que se haga el pase", aseguró.

Como se sabe, Boca Juniors podría pagar 300 mil dólares al Veracruz por el préstamo de Pedro Gallese, arquero que participó del Mundial de Rusia con la selección peruana.

Ayer, el entrenador de Boca Juniors, se refirió a la posible llegada del golero peruano tras el triunfo (3-1) ante Colón de Santa Fe. "Lo que vio hoy Rossi tiene que ver con el juego que tuvo y la gente se lo reconoció. Sobre los nombres que puedan venir, reitero que me preocupan más las cosas que tenemos que afrontar. Después de ese partido contra Cruzeiro tomaremos la decisión del arquero. Por ahora vamos a seguir confiando en Rossi y en los arqueros juveniles que tenemos en el club", explicó Barros Schelotto.

Pedro Gallese es titular indiscutible en el Veracruz de México. Lleva jugando nueve partidos en la liga MX. Cumple su tercera temporada en el cuadro de Tiburones.

EL DATO

Pedro Gallese es conocido como el 'Pulpo' en Argentino, esto debido a su actuación en las Eliminatorias cuando enfrentaron en la Bombonera al combinado 'albiceleste'.