Chelsea vs Vidi EN VIVO: Partido por la Fecha 2 [CHAMPIONS LEAGUE]

Chelsea nuevamente verá fútbol por una edición más de la UEFA - Europa League cuando mañana enfrente al sorprendente Videoton de Hungría, por eso los Blues del italiano Maurizio Sarri tendrán que ponerse fuertes en el oeste de Londres, terreno histórico conocido como 'Stamford Bridge'.

El gol sobre la hora del inglés, Daniel Sturridge, le negó a Chelsea una victoria sobre el Liverpool de Jurgen Klopp, este cotejo fue por Premier League y chocaron 'los aspirantes' al título del fútbol inglés, así que tendrán que lavarse la cara y con eso están obligados a vencer al humilde Videoton.

There are four starting survivors from April's UEFA Youth League final as our Under-19s begin the 2018/19 tournament against Molde of Norway this afternoon at Cobham!#CFCU19 pic.twitter.com/gedwHogJjw — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 de octubre de 2018

Eden Hazard será el líder de la lista de ausentes, mientras el técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, prepara un equipo sorpresivo que dé tiempo para reposar al 'Duque'. Consideran en Chelsea que este encuentro no es vital para su participación en Europa League y es mejor respirar con una Premier League avanzando.

That is all from the media conference here but there will be more on https://t.co/OFDrFXj77c soon. #CHEVID — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 de octubre de 2018

La actualidad de Chelsea nos dice que habiendo comenzado su campaña de la Europa League con una victoria de 1-0 sobre el PAOK de Grecia, se esperará una victoria más contundente contra los 'peces húngaros' en su fortín de Londres "Stamford Bridge".

Yes, London. You know: fish, chips, cup ‘o tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins… LONDON. — traveling to London, United Kingdom from Budapest Airport https://t.co/KwIFutaOG1 — Sóstó felett az ég (@Videotonblog) 3 de octubre de 2018

En esta oportunidad los referentes serán: Victor Moses, Emerson Palmieri y Davide Zappacosta, quienes se encuentran entre los titulares de la escuadra inglesa, mientras que el canterano Callum Hudson-Odoi de 17 años, podría hacer su primera aparición desde aquella derrota en Community Shield frente al Manchester City.

Este es el primer partido del Chelsea contra MOL Vidi y su primer partido contra los oponentes húngaros en toda su historia. El Chelsea nunca ha perdido un solo partido en casa en Europa (excepto los clasificados) en una competición que no sea la Liga de Campeones (P35 W28 D7 L0). MOL Vidi no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos fuera de casa en la Copa de la UEFA / Europa League, empatando uno y perdiendo cinco desde que ganó 1-0 contra el Real Madrid en el partido de vuelta de la final de la Copa de la UEFA de 1984-85.

Oli már a Stamford Bridge gyepén! https://t.co/c2N4ef9YQx — Sóstó felett az ég (@Videotonblog) 3 de octubre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES - CHELSEA VS VIDI:

XI CHELSEA: Caballero; Zappacosta, Cahill, Christensen, Emerson; Fabregas, Barkley, Loftus-Cheek; Moses, Hudson-Odoi, Morata.

DT: Maurizio Sarri.

XI VIDI: Tujvel; Bolla, Mocsi, Tóth, Tmas; Pátkal, Rétl, Nego; Kovacs, Hadzic, Scepovic.

DT: Marko Nikolić.

Fecha, hora, escenario y árbitro del Chelsea vs. Vidi:

Fecha: Jueves 4 de octubre de 2018

Hora: 14:00 (hora peruana)

Escenario: Stamford Bridge.

Árbitro: Miroslav Zelinka (República Chica).

Who is the biggest joker in the dressing room? 😂

Who is the best in training? 🏋️‍♂️@Willy_Caballero gives us the inside scoop on his teammates! 👀https://t.co/3tUjW9Gemq — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 de octubre de 2018

Horarios del Chelsea vs. Vidi:

Perú: 2:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Ecuador: 1:00 p. m.

Bolivia: 3:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

Paraguay: 3:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Uruguay: 4:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs. Vidi?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Chelsea vs. Vidi. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.