¡No aprende! El grosero error de Loris Karius en el gol del 1-0 del Malmo contra Besiktas

El trauma no se le va a Loris Karius. Y su club actual lo vuelve a pagar caro. Esta vez ya no fue el Liverpool, sino el Besiktas de Turquía. Ya no fue en la final de la Champions League, ahora en el Swedbank Stadion, por la fecha 2 de la Europa League.

Se jugaban los 52 minutos cuando el noruego Andreas Vindheim, lateral del Malmo, sacó el centro desde la derecha con el área como destino, sin embargo, el defensa Caner Erkin desvió la trayectoria del balón.

El esférico llegó peligroso al arco del Besiktas y a Loris Karius se lo ocurrió tratar de descolgar el centro, no obstante, hizo mal los cálculos y la pelota acabó en el fondo de las redes.

La cara de sus compañeros era un poema por el error de Loris Karius, un arquero marcado por sus dos errores en la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, los mismos que le costaron el título al club inglés.

El arquero alemán tampoco pudo tener revancha cuando le cobraron un penal al Malmo. El sueco Markus Rosenberg logró engañar a Karius y así decretar el 2-0 final a favor del exclub de Yoshimar Yotún.

EL DATO:

Loris Karius juega en el Besiktas a préstamo del Liverpool. Jurgen Klopp todavía confía en su compatriota.