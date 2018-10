Paolo Guerrero: "El Swissotel hizo afirmaciones falsas que indujeron al error al TAS"

Muere en su ley. Paolo Guerrero, inactivo por una sanción impuesta por el TAS y en pie de lucha con el Swissotel, fue entrevistado por un medio internacional y fue bastante sentenciante respecto al exhotel de concentración de la Selección Peruana.

Telemundo Deportes, a través de sus redes sociales, anunció una entrevista "imperdible" con Paolo Guerrero a estrenarse el próximo domingo, sin embargo, compartió un clip de un minuto sobre las declaraciones del delantero peruano.

En el mismo, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana tiene fuertes declaraciones contra el Swissotel, al que acusa de inducir al error al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"El hotel no se manejó de buena fe cuando fui a pedir ayuda. La WADA le hizo ciertas preguntas al hotel, ellos respondieron cosas que no tenían sentido, que no son reales. Hicieron afirmaciones falsas y fue lo que al final indujo al error al TAS".

Paolo Guerrero no volverá a jugar profesionalmente hasta abril de 2019 debido a la sanción de 14 meses que le impuso el TAS.

EL DATO:

Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico de la Selección Peruana con 35 tantos.