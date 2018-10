Aparecen tres nuevas presuntas víctimas por violación de Cristiano Ronaldo

Una sorprendente revelación ha hecho la abogado de Kathryn Mayora, la mujer que acusa al futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, de haberla violado en el año 2009: tres mujeres se habrían puesto en contacto con ella para denunciar el actuar del jugador.

Segun The Sun, la primera mujer asegura haber sido violada; la segunda, herida; y la tercera, en cambio, señala haber firmado un acuerdo con el futbolista en el año 2009 para no divulgar la información acerca de los hechos que protagonizó con el astro portugués. El medio británico también indica que el ex delantero del Real Madrid habría llegado pagar la suma de 4 mil euros a la bailarina de danza del vientre, Karina El Mahroug, para que se acostara con ella cuando tenía 17 años.

"Estoy siguiendo el rastro con tal de poder verificar la información”, refirió la abogada de Kathryn Mayorga, quién dice haberse topado con casos muy similares a los que pudo llegar a conocer. Ante ello, los familiares de Cristiano Ronaldo le he han expresado su apoyo a través de las redes sociales: "Buena suerte para ti, hijo, y para tu equipo, porque juntos somos más fuertes", escribió la madre de CR7 en Instagram.

A pesar de que Cristiano Ronaldo ha negado las imputaciones, la revista alemana Der Spiegel sigue filtrando extractos de los documentos que habría firmado el 'luso' con la ex modelo estadounidense para evitar las imputaciones. “Tenía miedo de las represalias”, aseguró Mayorga.

EL DATO

Cristiano Ronaldo - en el año 2005 - fue acusado de violación por dos mujeres en un hotel de Londres. Finalmente, la policía local abandonó el caso debido a la falta de pruebas y a que una de las mujeres se retractó en su versión.