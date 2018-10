Venezuela vs. Emiratos Árabes EN VIVO ONLINE: gran encuentro amistoso por fecha FIFA desde Barcelona

Venezuela se enfrenta a Emiratos Árabes Unidos EN VIVO ONLINE en un amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de la ciudad de Barcelona vía TRANSMISIÓN EN VIVO de DirecTV Venezuela.

La #Vinotinto realizó su último entrenamiento previo al amistoso de mañana martes frente a Emiratos Árabes Unidos 🔥. #Qatar2022ObjetivoDeTodos pic.twitter.com/i0vyPcJNtR — La Vinotinto (@SeleVinotinto) 15 de octubre de 2018

El cuadro vinotinto afronta su segundo partido de esta fecha FIFA del mes de octubres tras caer derrotado en su partido anterior por 4-2 ante el país Vasco con goles de Aristóteles Romero y Andrés Ponce.

El encuentro se jugará a puertas cerradas puesto que el organizador de este encuentro es Emirates Árabes y según informaron las autoridades de la ciudad, el país no presentó un requerimiento para espectáculos públicos.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos llega a este encuentro tras empatar su partido anterior ante Honduras el pasado jueves 11 de octubre con gol de Omar Abdulrahman.

HORARIOS DEL VENEZUELA vs EMIRATOS ÁRABES EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 11.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL VENEZUELA vs EMIRATOS ÁRABES?

En Internet el duelo entre Venezuela y Emiratos Árabes, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.