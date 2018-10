'Mister Chip' y un serio reclamo a la Real Federación Española de Fútbol por Luis Advíncula

El pasado 25 de septiembre Rayo Vallecano enfrentó a la Real Sociedad en Anoeta por la sexta fecha de La Liga. Un partido que terminó 2-2 y en donde el peruano Luis Advíncula marcó el tanto que significó el 1-1 a los 36 minutos; no obstante, un grosero error en el informe del compromiso ha llamado poderosamente la atención.

PUEDES VER: Luis Advíncula y André Carrillo, el poderío más fuerte de Perú

Y es que para los encargados de impartir justicia y elaborar el informe final del partido, el gol del 1-1 no fue de Advíncula sino de Gael Kakuta. El tanto no le fue otorgado a 'Bolt' pese a que su disparo para el tanto fue limpio y no da lugar a dudas en ningún momento.

Pero lo más increíble aún es que, luego del reclamo presentado por el club para corregir el error, tres semanas después la Real Federación Española de Fútbol emitió su informe final sin ninguna observación y continuando sin considerar el gol legítimo del peruano.

Ante esto, el famoso estadista español Alexis Tamayo, mejor conocido como 'Mister Chip' compartió un tuit con el erróneo informe de la RFEF y etiquetó a Luis Advíncula.

PUEDES VER: ¡Se le fue! Advíncula recibió tarjeta amarilla por fuerte choque en el Perú vs Estados Unidos [VIDEO]

"Y ahora mismo estarás pensando, estimado @luisadvincula17 que, después de más de tres semanas, el colegiado (o alguien de la RFEF) habrá tenido tiempo más que suficiente para revisar los goles del partido y corregir el error... Sigue fiándose de las actas", señaló el periodista.